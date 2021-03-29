كشف إدارة شبيبة الساورة أنها بصدد متابعة قضية احترازات مباراة نادي بارادو بكل تفاصيلها من أجل أن يستعيد الفريق حقه وفق ما يمليه قانون كرة القدم.

ووفق الصفحة الرسمية لنادي" نسور الجنوب " على الفايسبوك فإن اجتماع استشارة، عقد بحضور المدير العام مراد بلخضر ورئيس لجنة الأنصار بالإضافة إلى خمسة محامين تم تكليفهم لدراسة القضية بكل جزئياتها، قبل رفع دعوى رسمية ضد لجنة الانضباط.

إدارة " الشبيبة" حذرت من أي تهاون في تطبيق القانون والذي سيدفع ممثل الجنوب الجزائري إلى طرق كل الأبواب من أجل التصدي لكل ما من شأنه أن يحول دون حصول النادي على حقه المكفول.