تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري 10 بأمن ولاية وهران أمس، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير الأوراق النقدية وطرحها للتداول وتوقيف شخصين في وقت حجزت فيه مبلغا ماليا مشكلا من أوراق مزورة تفوق قيمته 30 مليون سنتيم.

وتمت العملية بعد شكوى تقدم بها ضحية ضد صاحب مركبة بخصوص طرحه ورقة نقدية من فئة 2000 دينار مزورة للتداول حيث باشرت المصالح ذاتها تحرياتها التي أفضت إلى تحديد هوية صاحب المركبة ثم توقيفه وتحويله إلى المصلحة للتحقيق معه في القضية. ومكنت التحريات الأولية من تحديد هوية شريكه الذي وضع تحت المراقبة عن طريق رصد تحركاته إلى أن وضع عناصر الشرطة خطة مكنتهم من إلقاء القبض عليه على مستوى شارع مولود فرعون.

وعند إخضاعه لعملية التلمس الجسدي عثر بجيب سترته على 51 ورقة نقدية من فئة 2000 دينار تحمل نفس الرقم التسلسلي بمجموع 10 ملايين سنتيم، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية واستصدار إذن بالتفتيش تم حجز 101 ورقة نقدية من فئة 2000 دينار تحمل نفس الرقم التسلسلي كانت مخبأة داخل علبة كرتونية بخزانة المشتبه فيه، قارورة محلول أسود يستعمل في عملية التزوير وعدة وصولات بريدية لتحويلات مالية خاصة بالبريد الجزائري وبنك الجزائر الخارجي. وبعد التحقيق مع الموقوفين تم تحرير إجراء قضائي ضدهما سيحالان بموجبه أمام العدالة.