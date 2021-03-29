كشف وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر،اليوم الإثنين، في تصريح صحفي ، أنه تم الترخيص لـ 45 موقعا إخباريا بصفة قانونية.

وأكد بلحيمر أن الدولة ستدعم إنشاء المزيد من المواقع الإخبارية، مشيرا إلى أنه من حق كل المؤسسات الإعلامية أن تحصل على الإشهار العمومي بكل شفافية.

وقال الوزير أن 70 بالمائة من الجزائريين يتلقون الأخبار من خلال المواقع الإخبارية الإلكترونية.

وأكد بلحيمر، أن الأولوية اليوم للمواقع الإلكترونية وهي مستقبل الصحافة.