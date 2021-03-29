أخطر الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب نادي الزمالك المصري، طاقمه الفني خوضه للمران، الخميس المقبل، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، قبل السفر للجزائر في نفس اليوم.

ونقلا عن موقع "كورة" سيسافر الزمالك على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة المولودية، يوم 3 أفريل القادم بملعب 5 جويلية ، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بعثة الزمالك ستسافر عبر طائرة خاصة بعد التوقيع مع إحدى الشركات، من أجل ضمان راحة اللاعبين قبل مواعد اللقاء الهام.

وفي ذات السياق، من المنتظر أن يحل اليوم الإثنين، حمادة الدالي، عضو إدارة ممثل الكرة المصرية، لترتيب إقامة البعثة في الجزائر.