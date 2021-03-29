تحدث اليوم، مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي عن مباراة الغد أمام نادي جمعية عين مليلة بملعب الثامن ماي بسطيف.

وقال الكوكي في تصريحات للصفحة الرسمية للوفاق على الفايسبوك: " لم يكن لدينا متسع من الوقت للتحضير للمواجهة، فقط استغلينا فترة الراحة من أجل الاسترجاع والفحوصات والعلاج، سنلعب لقاء صعبا أمام فريق يحتل المركز الثاني، نحن جاهزون للقاء من أجل التدارك والإبقاء على النقاط الثلاث بملعبنا".

وأردف : هناك العديد من الغيابات أمام نادي لاصام ، سنحاول إيجاد الحلول والتوليفة اللازمة من أجل تحقيق نتيجة انتصار مهم".