أمرت النيابة العامة في مصر بحبس سائقي القطارين رقمي 157 المميز، و2011 الإسباني، ومساعديهما، ومراقب برج محطة سكة حديد "المراغة"، ورئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط ومراقبين بالقسم.

ويأتي هذا التوقيف احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة تصادم القطارين بسوهاج بالصعيد المصري.

كما قامت النيابة العام بإجراء محاكاتين لسير القطارين من محطة سكة حديد "المراغة" حتى مزلقان "السنوسي" باستخدام جرار، حيث فعلت في أولهما جهاز المكابح والتحكم الآلي بالجرار "ATC"، لبيان مدى سلامة فاعليته وقدرته على توقيف الجرار بتبادل الإشارات الكهربائية بينه وبين أبراج الإشارة بشريط السكة الحديدية محل الحادث، في حين أوقفت في المحاكاة الثانية الجهاز المشار إليه، لبيان المسافة التي يتوقف عندها الجرار باستخدام نظام المكابح اليدوية فيه، وكذا بيان مدى قدرة قائد الجرار على رؤية إضاءات أبراج الإشارة على طول شريط السكة الحديدية بالمحاكاتين، في وقت مزامن لوقوع الحادث وفي موقعه.