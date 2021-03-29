يقوم وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، اليوم الإثنين ، بزيارة عمل إلى مدريد بدعوة من نظيرته الإسبانية، أرانتشا قونزاليس لايا.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن الزيارة تندرج في إطار المشاورات التقليدية والمنتظمة بين البلدين اللذين وقعا منذ سنة ألفين واثنين 2002"معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون".

وأضاف البيان، أن برنامج الوزير يتضمن العديد من الأنشطة خلال هذه الزيارة فعلاوة على المحادثات مع نظيرته الإسبانية سيحظى بوقادوم باستقبال من قبل جلالة الملك فيليبي السادس الذي سينقل إليه رسالة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.