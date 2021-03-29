أكدت الخطوط الجوية الجزائرية ،اليوم الإثنين ، في بيان لها عبر صفحتها في "تويتر"، أن عودة الرحلات مرتبط بقرار السلطات المعنية بفتح الحدود .

وكشفت الشركة عن تعديل على التذاكر قبل العودة الفعلية للرحلات الذي سيكون مجانا، بشرط أن يتم التعديل خلال فترة صلاحية التذكرة. كما تم تمديد التذاكر التي انتهت صلاحيتها إلى غاية شهر ديسمبر 2021.يضيف البيان .

وتابع البيان، أنه في حالة ما إذا تم تغيير برنامج الرحلات ، سيتم منح ميزة " voucher" " صالح للاستعمال إلى غاية 31 دييسمبر ويتم تعويضها في حالة عدم استعمالها.

وأوضح البيان ، أنه في حالة الإجلاء، فإن التذاكر سيكون سعرها ، حسب تكلفة الإجلاء التي ستكون في يوم الرحلة.