أعلنت المديرية العامة للجمارك، اليوم الإثنين، عن استكمال الإجراءات النهائية المتعلقة بغلق الموانئ الجافة المتبقية، في إطار عملية تطهير هذا القطاع التي شرع فيها في جوان الماضي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أوضحت مديرة الإعلام والاتصال بالنيابة بالمديرية العامة للجمارك، نسيمة علو بريكسي، أنه " تتمة لقرار غلق الموانئ الجافة التي اتخذتها السلطات العمومية في جوان 2020، تم استكمال الإجراءات النهائية لتجسيد قرار الغلق النهائي للموانئ الجافة المتبقية".

وتحصي مصالح الجمارك 22 ميناء جافا، عموميا وخاصا، أغلقت كلها، "على مراحل"، بسبب عدم مطابقتها للمعايير والشروط الضرورية.

وأضافت المسؤولة أن الجمارك الجزائرية تعمل حاليا على التكفل بالسلع المتواجدة بهذه الفضاءات، مؤكدة أن عملية التطهير هذه بلغت "مرحلة جد متقدمة".