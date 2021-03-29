أعلنت هيئة قناة السويس المصرية صباح اليوم الإثنين أن عملية إعادة تعويم السفينة الجانحة بدأت بنجاح، حيث تم تعديل مسارها بنسبة 80%.

وقالت الهيئة في بيان إن عمليات قطر السفينة "إيفر جيفن" (Ever Given) ستستأنف مع ارتفاع المد في حدود الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي (9:30 بتوقيت غرينتش)، وأشارت إلى أن حركة الملاحة في القناة ستستأنف فور توجيه السفينة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات.

وأعلن رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع في البيان "بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية بنجاح بعد استجابتها لمناورات الشد والقطر، إذ تم تعديل مسار السفينة بنسبة 80% وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار".

من جهته قال بيتر بيردوفسكي الرئيس التنفيذي لشركة "بوسكاليس" (Boskalis) الهولندية التي تتبعها شركة "سميت سالفدج" (SMIT Salvage) المشاركة في جهود تخليص السفينة العالقة إن ما ورد بشأن التعويم الجزئي هي أنباء طيبة لكن استكمال العملية لن يكون سهلا.

وأضاف بيردوفسكي في حديث للإذاعة العامة الهولندية أن قاطرة جديدة ستصل إلى القناة وسيجري ضخ المياه تحت مقدمة السفينة للمساعدة على تحريرها، لكن إذا لم تنجح هذه الجهود فمن المحتمل الاضطرار إلى خفض حمولة السفينة.

وكانت مواقع لرصد حركة السفن وشركات ملاحية قد أفادت في ساعة مبكرة من صباح اليوم ببدء تحريك سفينة الحاويات العملاقة التي جنحت إلى شاطئ القناة قبل 6 أيام وسط عاصفة ترابية، وعرقلت الملاحة العالمية في هذا الممر الحيوي.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا من خدمة "فيسل فايندر" (VesselFinder) وخدمة "فليت مون" (FleetMon) لتتبع مواقع السفن تظهر تعديل مسار السفينة العالقة.