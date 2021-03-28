قام مقدمو طلبات سكن بولاية بجاية اليوم الاحد بالاحتجاج عقب نشر قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية خلال الساعات الاخيرة في العديد من المقاطعات، حسبما علم من مصادر مختلفة.

وأغلق المتظاهرون جميع الطرق الرئيسية لولاية بجاية بحيث تم غلق الطريق الوطني رقم 9 (بجاية-سطيف) على مستوى نفق اوقاس، على بعد 20 كم شرق عاصمة الولاية، من قبل متظاهرين يطالبون "بسحب" القائمة التي اعتمدتها لجنة الدائرة والتي تضم 121 مستفيدا.



و اتخذ الاحتجاج نفس النهج في أميزور وبالأخص في أعالي المنطقة المسماة "الكاليتوس" حيث لجأت مجموعة من الأشخاص إلى غلق جزء من الطريق الوطني رقم75 الرابط بين بجاية وسطيف من الجهة الجنوب-شرقية مما تسبب في ازدحام في حركة المرور.



وقد أثارت قائمة المستفيدين من السكنات التي تضم 392 مستفيد غضب حشد كبير من المواطنين بمجرد نشرها.



وسجل نفس الأمر في ملبو التي تبعد ب25 كم شرق بجاية حيث لجأت مجموعة من سكان منطقة بولزازن إلى غلق الطريق الوطني رقم 43 الرابط بين بجاية وجيجل، مطالبين خاصة باستعادة قطع الأراضي الممتدة على طول الساحل لا سيما تلك الواقعة في منطقة "تاغرلوشت" والتي تم -حسبما أكدوا لوأج عبر الهاتف- "الاستلاء عليها أو تخصيصها بغير وجه حق".



ومن الجهة الغربية، كان المسرح هو الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين بجاية والبويرة ومنه الجزائرحيث قام سكان قرية رميلة، مقابل مصنع "أنديتكس" بغلق الجزء المجاور لمنازلهم، مطالبين على وجه الخصوص بإعادة تأهيل منازلهم ونقلهم إلى مساكن لائقة. لكن بعد الظهر أعيد فتح الطريق أمام حركة المرور.



وأدت هذه الاحتجاجات المختلفة والمتزامنة إلى شل حركة المرور في الولاية مما تسبب في الكثير من الازعاج لمستعملي الطرق بحيث لم يتمكن العديد منهم من الوصول إلى اماكن عملهم في الوقت المطلوب.



وحسب البلديات المعنية، فإن عدم التوازن بين العرض والطلب هو الذي يغذى الاستياء إذ "يشعر الكثير بالظلم"، حسبما تمت الاشارة إليه بالمجلس الشعبي البلدي لأميزور مع التأكيد بان عمليات التحقيق والتحكيم كانت صارمة ونزيهة لدرجة عالية.