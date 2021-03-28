سيشهد التزويد بالماء الشروب انقطاعا بعدة بلديات بالجهة الشرقية والجنوبية الشرقية لولاية البويرة بسبب أشغال الصيانة وتركيب مضختين جديدتين على مستوى محطة معالجة المياه بسد تلزديت وهذا ابتداءا من يوم الاثنين 29مارس إلى غاية 31من نفس الشهر.



وأضاف بيان للجزائرية للمياه أن هذا الانقطاع سيخص البلديات 11 والواقعة بالجهة الشرقية والجنوبية الشرقية لعاصمة ولاية البويرة وتخص بلديات البويرة، الأصنام ، حيزر، بشلول اهل القصر اولاد راشد، آيت لعزيز، واد البردي و تاقديت، برج اخريص.



وذكرت الجزائريةللمياه في بيانها بأنه سيتم تخصيص صهاريج خلال مدة الانقطاع لتموين المؤسسات العمومية الاستشفائية والعسكرية والمدارس كأولوية و مؤكدة أنه سيتم تسوية الوضع تدريجيا فور انتهاء الأشغال. كما أنها وضعت خط هاتفي للإستعلام.



هذا ويذكر أن العديد من مناطق ولاية البويرة والتي تتزود من سد كدية اسردون قد عرفت إنقطاعات متكررة في التزود بمادة المياه الصالحة للشرب وتجاوزت مدة الإنقطاع ايام بعد تعديل توقيت وكمية التوزيع.