لقي شخص حتفه في حادث انحراف شاحنة صغيرة وقع مساء اليوم الأحد ببلدية حد الصحاري (80 كيلومتر شمال الجلفة), حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية .



واستنادا للمكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية, الملازم أول عبد الرحمان خاضر, فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية لعين وسارة مساء اليوم في حدود الساعة الخامسة مساء, لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب شاحنة صغيرة, وذلك على محور الطريق الولائي رقم "167 ب", حوالي 10 كلم اتجاه بلدية حد الصحاري.



وقد خلف الحادث هلاك ضحية يبلغ من العمر 50 سنة, تم نقله لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين وسارة.

ومن جهتها, فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة وملابسات هذا الحادث المميت.