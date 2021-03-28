أعلنت وزارة الثقافة والفنون، اليوم الأحد في بيان لها أنه تم توقيف مسير دار الثقافة لولاية الشلف تحفظيا وفتح تحقيق في "منع"عرض مسرحي كان مبرمجًا في دار الثقافة للولاية.

ونفت الوزارة "الأنباء المغلوطة" المنسوبة إليها بخصوص "منع" العرض، مؤكدة للرأي العام أنه "ليس من تقاليدها أن تتدخل في برمجة العروض المسرحية في المؤسسات التابعة لها".

وكان قد ألغي العرض الشرفي لمسرحية " طفي الضو" للجمعية الثقافية الولائية "غيث السهام" الذي كان مبرمجا في دار الثقافة أمس السبت بمناسبة اليوم العالمي للمسرح الذي يصادف 27 مارس من كل سنة.