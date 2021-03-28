يعيش العشرات من مكتتبي عدل2 بڨالمة حالة من القلق والحيرة ، بعدما تفاجأ الكثيرون منهم بعدم تمكنهم من سحب شهادة التخصيص التي فُتح الموقع لأجلها مؤخرا ، فيما تفاجأ البعض الآخر وعددهم كثيرا حسبما ذكر لنا بعض المكتتبين ، تفاجا الفريق الثاني بتحويله من الموقع الذي كان مسجلا فيه، والذي استخرج شهادة ماقبل التخصيص من قبل باسمه.



وعلى سبيل المثال وجد بعض المكتتبين الذين تمكنوا من سحب شهادة التخصيص ، وجدوا أنفسهم محولين من موقع 1100سكن إلى موقعحجر منڨوب ، فيما وجد البعض من المسجلين بموقع بوشڨوف أنفسهم خارج الموقع. وقال أحد المكتتبين لـ"الخبر" مساء اليوم الأحد ، أنه سحب شهادة ما قبل التخصيص ووجد نفسه بموقع حجر منڨوب ببلدية بلخير، غيرأنّه لم يتمكن من سحب شهادة التخصيص مؤخرا، كما أنه لما حاول سحب شهادة ما قبل التخصيص من جديد "لم يتمكن "مثلما ذكر لنا.



وأكد المحتجون الذين نظم بعضهم أمس وثقة احتجاجيجة أمام المقر الولائي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بواد المعيز، أن هناك تعتيما ممارسا على ما يحدث ، مناشدين السلطات المحلية والمركزية ، التحرك بتسوية الانشغال الذي أملى حالة من التذمر والحيرة والاحتقان لدى المكتتبين ، خاصة بعد تمكن من أرقامهم بعيدة من سحب شهادة التخصيص ، بينما لم يتمكن المكتتبون من أرقامهم مع الأوائل مثلما ذكروا لنا.