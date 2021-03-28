أجلت شركة "توتال" الفرنسية نحو ألف من موظفيها عن بلدة بالما الساحلية في موزمبيق، التي يحاصرها المسلحون.



وقال وزير الخارجية الموزمبيقي أرميندو نجونجا، إن "السفينة التي قامت بإجلائهم وصلت إلى مدينة بيمبا الساحلية صباح اليوم الأحد".



وكان نحو 100 مسلح من عناصر جماعة تعرف باسمي "الشباب" و"السنة والجماعة"، مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي، شنوا هجوما على مدينة بالما الغنية بالغاز في إقليم كابو ديلجادو الأربعاء الماضي.