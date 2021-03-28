أجرى لاعبو المنتخب الجزائري لكرة القدم آخر تدريبية لهم، مساء اليوم الأحد، بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة)، عشية اللقاء الذي سيجمعهم ببوتسوانا، غدا الاثنين بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة (20 :00)، لحساب الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس افريقيا للأمم-2021، والمؤجلة الى 2022 بالكامرون.

وعرف تعداد "الخضر" مشاركة 27 لاعبا، فيما تم تسجيل غياب كل من مهدي عبيد، المسرح إلى ناديه النصر الإماراتي، ورشيد غزال، الذي أصيب على مستوى الكاحل في مباراة زامبيا الأخيرة (3-3) ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية، والتي جرت يوم الخميس الماضي بالعاصمة لوساكا.

وحسب بعض المصادر، فإن إصابة صانع ألعاب بيشيكتاس التركي "ليست خطيرة" وأن "مدة غيابه لن تكون طويلة".

وكان زملاء الحارس رايس وهاب مبولحي قد أجروا حصتي فيديو اليوم (الاحد)، الأولى كانت في الصبيحة والثانية عقب انتهاء فترة القيلولة، حيث وقف الناخب الوطني، جمال بلماضي، على مردود الفريق، سيما خلال المقابلة الأخيرة أمام "الرصاصات" الزامبية.

وستكون هذه الحصة التدريبية المسائية مخصصة لوضع آخر اللمسات من أجل رسم التشكيلة الأساسية المرتقب أن تواجه منتخب بوتسوانا، الذي يدربه الجزائري عادل عمروش.

واكتمل تعداد النخبة الوطنية بعد التحاق كوادر الفريق، ويتعلق الأمر بكل من رامي بن سبعيني (مونشنغلادباخ/ألمانيا)، رياض محرز (مانشستر سيتي/انجلترا)، سعيد بن رحمة (ويست هام/انجلترا)، اسماعيل بن ناصر (ميلان/ ايطاليا)، سفيان فغولي (غالاتاسراي/ تركيا) وعيسى ماندي (بيتيس/ اسبانيا).

وقبيل انطلاق الحصة التدريبية، تواجدت بعض العناصر الوطنية في "المنطقة المختلطة" للإدلاء بتصريحات لمختلف وسائل الإعلام (صحافة مكتوبة وإلكترونية- قنوات تلفزيونية وإذاعية) التي كانت حاضرة بقوة.

وسيكون هذا اللقاء هو الأخير في التصفيات بالنسبة لأشبال جمال بلماضي، قبل مباشرة تصفيات كأس العالم 2022، أمام جيبوتي في يونيو المقبل لحساب الجولة لأولى عن المجموعة الأولى.

يذكر أن الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف) قد عينت الحكم البوركينابي جون واتارا لإدارة لقاء الجزائر-بوتسوانا بمساعدة كل من مواطنيه سيدو تياما و حبيب جوديكايال، بينما سيكون فانسون كبوري حكما رابعا.

وفي اللقاء الثاني عن نفس الجولة، يستقبل منتخب زيمبابوي نظيره من زامبيا في نفس اليوم والتوقيت (20 :00).

ومعلوم أن "الخضر" قد ضمنوا تأهلهم الى "كان-2021" بالكامرون، والمؤجلة الى 2022 بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).

ويتصدر الفريق الوطني المجموعة الثامنة بـ11 نقطة، متبوعا بزيمبابوي في الصف الثاني بـ(8ن) والتي ضمنت هي أيضا تأشيرة التأهل, فيما تتواجد بوتسوانا وزامبيا، المقصيان، في المركزين الثالث والرابع تواليا بـ4 نقاط لكل منهما.