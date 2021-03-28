نطقت، مساء اليوم الأحد، محكمة سيدي امحمد بالأحكام في قضية معتقلي الجمعة 110 من الحراك الشعبي بالجزائر العاصمة.

وحكمت المحكمة بالإفراج عن كل من محمد تجاديت، حمزة بولحية المدعو "أبو حفص الهلالي"، بلعميدي لعموري المدعو "بوعلام الغاز" وعبد السميع يوسف، إضافة إلى الطالب الجامعي عبد النور آيت سعيد.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت هؤلاء النشطاء أول أمس الجمعة خلال مسيرة الحراك بالعاصمة، وتم وضعهم تحت النظر قبل تقديمهم اليوم أمام وكيل الجمهورية.

وتوبع المعنيون بتهم المساس بالوحدة الوطنية، التحريض على التجمهر غير المسلح ونشر منشورات من شأنها الأضرار بالمصلحة الوطنية.