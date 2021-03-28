أكد والي المدية جهيد موس خلال اشرافه، اليوم، على اجتماع المجلس التنفيذي، على أهمية هذا المشروع الحيوي، وطالب بضرورة تدارس جميع المحاور،ذات الصلة بهذا الملف ،من خلال اشراك المختصين وإثراء الدراسة المقدمة من قبل مكتب الدراسات.

وقد تم خلال هذا اللقاء، المنعقد اليوم، اثارة العديد من التساؤلات قصد الاسراع في تجسيد هذا المشروع وتدعيمه بعدد مهم من قاعات العمليات وزيادة طاقة استيعاب المستشفى.

وأبدى والي الولاية حرصه على التجسيد الميداني للمشروع وضمان انطلاقه في أقرب الآجال الممكنة ليرى النور قريبا، لتمكين الساكنة من خدماته، بعدما تم اختيار أرضيته بمحطة القطار بعاصمة الولاية منذ أسابيع.