علق صخرة دفاع المنتخب الوطني جمال بلعمري على الإشاعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة حول مستقبل الناخب الوطني جمال بلماضي على رأس العارضة الفنية لـ"الخضر".

وقال بلعمري للصحافة الوطنية في المنطقة المختلطة بمركز سيدي موسى قبل انطلاق الحصة التدريبية مساء اليوم تحضيرا لمقابلة بوتسوانا "لا أعتقد أنه يوجد شخص يتمنى رحيل جمال بلماضي، وإن وجد من يسعى لذلك فهو عدو المنتخب الوطني، نتمنى أن لا يتم ضرب استقرار المنتخب وترك الجميع يعمل في هدوء".

من جهة أخرى، اعتبر بلعمري ما حدث خلال مقابلة زامبيا بـ"التجربة المفيدة" قبل انطلاق تصفيات كأس العالم التي قد يصادف فيها المنتخب صعوبات أكبر -حسبه-، مضيفا "لا يجب أن نتحجج بهذه الظروف بل يجب أن نكون جاهزين ومركزين لتحقيق هدف التأهل للمونديال الذي ينتظره الشعب الجزائري".

وعن مقابلة بوتسوانا، أكد بلعمري أن المستوى الذي وصل إليه المنتخب الوطني جعل الجميع يسعى للإطاحة به، مضيفا أنه لم يعد هناك مقابلات سهلة في إفريقيا وما حدث في زامبيا خير دليل، قائلا "الآن نحن أمام مقابلة أخرى نتمنى أن نكون جاهزين مئة في المئة وندخلها بالجدية اللازمة للتحضير لتصفيات المونديال".