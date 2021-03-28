جدد سفير الجمهورية التونسية بالجزائر، رمضان الفايظ، اليوم الاحد، حرص بلاده على تمتين العلاقات مع الجزائر والعمل على "تعميقها وتنويعها".

وأكد السفير التونسي في تصريح صحفي عقب تقديمه لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أوراق اعتماده سفيرا جديدا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حرص الرئيس قيس سعيد على "ضرورة تمتين العلاقات الثنائية بين الجزائر وتونس والعمل على تعميقها وتنويعها".

و قال الفايظ بالمناسبة بأنه بلغ "التحيات الأخوية" للرئيس التونسي للرئيس تبون وتمنياته له بـ"الصحة والعافية الدائمة وللجزائر باضطراد التقدم والازدهار".

يذكر أن مراسم تقديم أوراق الاعتماد جرت بمقر رئاسة الجمهورية بحضور كل من مدير الديوان برئاسة الجمهورية، نور الدين بغداد دايج، ووزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم.