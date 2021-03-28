تعثر شباب بلوزداد، اليوم الأحد، بملعب 20 أوت في الجزائر العاصمة أمام نظيره وداد تلمسان بنتيجة هدف في كل شبكة في مقابلة متأخرة عن الجولة 13.

وافتتح الشاب محمد إسلام بلخير باب التهديف للشباب في الدقيقة 42، قبل أن يعدل منير عيشي النتيجة للزيانيين في الأنفاس الأخيرة من اللقاء.

ولم ينجح أبناء العقيبة في تأكيد الفوز الذي عادوا به من خارج الديار الأربعاء الماضي من الشلف ضد الأولمبي المحلي (1-3)، مفوتين فرصة الاقتراب أكثر من صدارة الترتيب.

بهذه النتيجة يحتل العاصميون المركز العاشر بـ26 نقطة، فيما يتواجد وداد تلمسان في المرتبة 13 مناصفة مع جمعية الشلف برصيد 20 نقطة.

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 33 16

--. شبيبة الساورة 33 18

--. مولودية وهران 33 19

4. أولمبي المدية 32 19

5. جمعية عين مليلة 31 18

6. نادي بارادو 30 19

--. شباب قسنطينة 30 19

8. شبيبة القبائل 28 16

--. اتحاد الجزائر 28 18

10. شباب بلوزداد 26 15

11. سريع غليزان 24 18

12. مولودية الجزائر 22 15

13. أولمبي الشلف 20 18

--. وداد تلمسان 20 19

15. نصر حسين داي 19 19

--. اتحاد بسكرة 19 19

17. نجم مقرة 15 17

--. اتحاد بلعباس 15 18

19. شبيبة سكيكدة 8 17

20. أ. برج بوعريريج 5 17