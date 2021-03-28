أفرجت محكمة سيدي امحمد، اليوم الأحد، عن الطالب الجامعي عبد النور آيت سعيد مع وضعه تحت الرقابة القضائية، وفق ما نقلت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وكان الطالب بجامعة العلوم والتكنولوجيا بباب الزوار والمعرف بنشاطه في الحراك الطلابي قد اعتقل من طرف قوات الأمن خلال مسيرة الجمعة الماضية رفقة عدد آخر من النشطاء.

وتم وضع المعنيين تحت النظر قبل أن يتم تقديمهم اليوم أمام وكيل الجمهورية وسط حضور جمع من المتضامنين في الشوارع المحيطة بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة.