سجلت الجزائر 86 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم الأحد اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهوره في الجزائر أواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى 116836 حالة.

و أضاف الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار تسجيل 3 وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس إلى 3080.

كما تماثل 74 مريضا للشفاء، ليصل إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 91.267 حالة.

فيما يتواجد 17 مريضا، بمصلحة العناية المركزة.

وأضافت اللجنة أن 28 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة، 18 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات، فيما سجلت ولايتان (2) أزيد من 10 حالات.