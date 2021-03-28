تمكنت مصالح المراقبة التابعة للمديرية الولائية للتجارة بمعية عناصر الأمن الولائي من حجز 2350 لتر من زيت المائدة نوع "إليو" في مداهمة قامت بها اليوم الأحد لمنزل تابع لأحد تجار التجزئة بعاصمة ولاية المدية.

الكمية المحجوزة، وبحسب بيان لخلية أعلام ديوان والي المدية، كانت موجهة للمضاربة، والبيع بطريق غير قانونية.

وبعد اتخاذ الإجراءات المبدئية، تم تحويل ملف صاحب الكمية المحجوزة على الجهات القضائية المختصة، بحسب ذات المصدر.