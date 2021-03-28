تسلم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أوراق اعتماد السفراء الجدد لدول أنغولا واليابان وتونس لدى الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تسلم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد لدى الجزائر، وهم على التوالي: سعادة سفير جمهورية أنغولا، السيد طوكو دياكونغا سيراو، سعادة سفير اليابان، السيد كونو أكيرا وسعادة سفير الجمهورية التونسية، السيد رمضان الفايظ.

وقد جرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد بمقر رئاسة الجمهورية بحضور كل من مدير الديوان برئاسة الجمهورية، نور الدين بغداد دايج، ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، يضيف ذات البيان.