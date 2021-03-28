المطبخ المنظم والمرتب هو مفتاح الإنجاز السريع من مهمة الطبخ اليومية، ولأنك في شهر رمضان تكوني في أمس الحاجة إلى سرعة إنجاز مهامك في المطبخ إليكِ هذه الخطة لترتيب المطبخ.

افرغي خزانات المطبخ

أخرجي كل محتويات خزانات المطبخ لديك وضعيها على طاولة كبيرة ثم ابدأ ترتيبها من جديد وضعيها في مجموعات ورتبيها على أساس مدى استخدامك لها. تخلصي مما لا تستخدميه وهذه فرصة جيدة لوضع قائمة بالمواد الغذائية التي لديكِ قبل أن تضعي قائمة مشترياتك لرمضان.

افرزي الأواني وتخلصي من التالف

أعيدي تقييم أدوات وأواني المطبخ لديكِ ويمكنك التبرع بالأشياء السليمة التي لم تستخدميها من سنوات أو فترة طويلة ولن تستخدميها حتى ولو بشكل عرضي، وتخلصي من الأواني والأدوات المكسورة أو التالفة التي لا يمكن إصلاحها.

رتبي الأواني والأدوات:

عند إعادة وضع الأدوات والمواد الغذائية ضعي التي تستخدم في الطهي وإعداد الطعام في الخزانات القريبة من رف المطبخ "البوتجاي" وأسطح العمل، والخاصة بتقديم وتناول الطعام اجعليها أقرب إلى الحوض والثلاجة.

كوني منطقة عمل:

خصصي مكان حول الموقد وأسطح العمل للأساسيات مثل الزيت والخل والسكاكين وقطاعات الطعام.

رتبي المواد الغذائية:

اجعلي المواد الغذائية التي تستخدميها بشكر متكرر قريبة من يديكِ في خزانة يسهل الوصول لها وانقلي العناصر التي ستخدمينها من وقت لآخر في خزانة أبعد أو في الأجزاء الداخلية من الخزانة.

رتبي الأدوات حسب وزنها:

عند ترتيب أدوات المطبخ ضعي في اعتبارك إمكانية الوصول لهذه الأدوات واستخدامها، بالتالي ضعي الأشياء الثقيلة في الأسفل والأخف وزنًا فوقها.

رتبي الأوان حسب نوعها:

جمعي الأوان والمقالي حسب النوع وضعيها داخل بعضها من الأكبر للأصغر لتسهيل وصولك إلى الأشياء التي تحتاجينها.

أعيدي ترتيب الثلاجة

تنظيف المطبخ وترتيبه لا يكتمل من دون تنظيف الثلاجة وإعادة ترتيبها والتخلص من الأطعمة على وشك التلف. ويجب أن تضعي في اعتبارك قواعد ترتيب الثلاجة الصحيحة للحصول على أفضل فائدة.