أكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، أن بعض المتعاملين يجعلون من ارتفاع السوق العالمي وتدني قيمة الدينار حجة لمضاعفة إرباحهم.

وأشار زبدي، في حديثه لإذاعة سطيف، إلى أنه يشجع كل حملة مقاطعة لترسيخ ثقافة استهلاكية من أجل التأثير على الأسعار بما يناسب المواطن ، مضيفا أن الجهات الوصية تقوم حاليا بتحيين القوانين والنصوص لمواجهة قانون العرض والطلب والابتعاد عن السوق الحر.

وقال أن سلوك المواطنين الغير رشيد في اقتناء كميات كبيرة من المنتوجات مبرر يعود لعدم التزام الكثيرين سابقا بواجباتهم.

وتوقع المتحدث ارتفاع الأسعار للمواد واسعة الاستهلاك بسبب المضاربة، الاحتكار وجشع التجار، خلال شهر رمضان المبارك.