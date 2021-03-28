أطلق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأحد بالجزائر، بوابة الخدمات الرقمية للقطاع إلى جانب الموقع الالكتروني لديوان تطوير الزراعات الصحراوية، تحت إشراف وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني وإطارات لقطاع.

وأوضح الوزير بالمناسبة أن هذه البوابة ستمكن من تسهيل عملية إيداع الملفات ومعالجتها، إلى جانب تمكين المستثمرين من مختلف المعلومات المتوفرة حول العقار الفلاحي في الولايات ما يسمح لهم بدراسة إمكانية إقامة نشاطات فلاحية .

وقال عبد الحميد حمداني "كل مستثمر لديه رغبة في الاستثمار في القطاع الفلاحي توفر له بوابة الخدمات الرقمية للقطاع كل المعلومات اللازمة التي تمكنه من إيداع ملفه"، مؤكدا توفير التسهيلات اللازمة لمتابعة الملفات عبر هذه البوابة.

وتعتبر بوابة الخدمات الرقمية نافذة رقمية تفاعلية موجهة لجميع مهني القطاع والمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين.

وإلى جانب نشر النصوص التنظيمية والإجراءات الإدارية المنظمة لأنشطة القطاع المختلفة، توفر البوابة إمكانية سحب وإرسال الملفات الإدارية والنماذج والاستمارات و/ أو التراخيص المطلوبة دون تكبد عناء التنقل إلى الوزارة، بالإضافة إلى نشر المعلومات المتعلقة بأنظمة الدعم والمرافقة المختلفة والمتعلقة بمختلف الشعب الفلاحية.

من جهة أخرى، تم اليوم إطلاق الموقع الالكتروني لديوان تطوير الزراعات الصحراوية، الذي يعد فضاء مخصصا للاستثمار المهيكل في الزراعات الصحراوية الإستراتيجية، بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بالديوان و مهامه، حيث ينشر الموقع جميع المعطيات والمعلومات التي يحتاجها المستثمر عبر الانترنت،مثل المحيطات الفلاحي المتاحة ومواقعها الجغرافية وشروط الحصول عليها والزراعات المراد تطويرها.

ويعد الموقع وسيلة للاتصال والتواصل بين الشباك الموحد للديوان و المستثمر الذي يستطيع الاطلاع على عروض الاستثمار و تقديم ملفه و متابعة مراحل معالجته عبر الانترنت دون التنقل إلى مقر الديوان.