أقدم العشرات من مواطني قرى، أولاد بن سلام بوقزين أولاد عراب تاقزيرت بني حليمة الواقعة بإقليم بلدية معالة بدائرة الاخضرية بـ 60 كلم غرب مقر ولاية البويرة على غلق مقر البلدية، للتعبير عن التهميش الذي يعانون منه في العديد الجوانب خاصة فيما تعلق بالجانب التنموي الصحي والإجتماعي وحتى الإقتصادي، مطالبين في ذات الوقت بحضور الوالي شخصيا.

السكان الذين أقدموا على غلق مدخل البلدية وشلوا بها الأعمال، طالبوا بحضور الوالي لرفع أبرز انشغالاتهم المتعلقة بحياتهم اليومية، والتي طال الزمن للتكفل بها.

المحتجون من سكان القرى ابرزوا العديد من النقاط التي تؤرق وتنغص في مزاولة حياتهم بصفة عادية، حيث رفضوا الحوار مع رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي وأكدوا على ضرورة حلول الوالي كشرط أساسي لفتح مقر البلدية.

المحتجون رفعوا انشغالات تتقدمها تجسيد مشروع الربط بشبكة الماء والغاز الطبيعي وتعزيز شبكة الربط بالكهرباء مع تعزيز خطوط النقل المدرسي للقرى إضافة إلى تعزيز الخدمات بقاعة العلاج لتكون يومية وليس مرة في الأسبوع .

ذات المحتجون أيضا طالبوا بالنظر في حصص السكن الريفي التي تبقى حلم سكان القرى مع النظر في مناصب شغل لشباب المنطقة.