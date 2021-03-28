تمكنت قوات الشرطة لأمن دائرة مغنية من تفكيك جمعية أشرار، بتهمة الإعداد لجناية الاختطاف الضرب والجرح العمدي باستعمال أسلحة بيضاء، حيث تمت العملية على إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين، مفادها تعرض ابنه للاختطاف الذي كان على متن مركبته من نوع "سيات ليون" من طرف أشخاص مجهولين.

بدورهم قام عناصر الأمن بتكثيف التواجد الميداني مع تفعيل الجانب الاستعلاماتي، حيث أسفرت المجهودات عن تحديد مكان تواجد الشبكة الإجرامية، بعد إعداد خطة عمل محكمة تم توقيف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 سنة و54 سنة مع تحرير الضحية واسترجاع المركبة محل السرقة، ليتم إنجاز إجراء قضائي في شأن القضية بتهمة، تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية الاختطاف، الاحتجاز، التعذيب، الضرب والجرح العمدي بأسلحة بيضاء وقدم المتورطون أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية.