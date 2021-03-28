رفض صباح اليوم، لاعبو فريق شبيبة القبائل المشاركة في الحصة التدريبية التي كانت مبرمجة على أرضية ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، استعدادا للمباراة المتأخرة التي سيجريها الفريق زوال بعد الغد الثلاثاء أمام سريع غليزان .

وحسب مصادر مطلعة بتيزي وزو، طالب اللاعبون من رئيس النادي شريف ملال تسديد علاوات المباريات للعودة إلى التحضيرات ،زوال يوم غدا، الاثنين وأنه في حالة عدم تسديدها فإنهم سيقاطعون أيضا المران.

للإشارة ليست هذه المرة الأولى التي يلجأ إليها لاعبو" الكناري" للقيام بحركة احتجاجية للمطالبة بتسديد مستحقاتهم. يذكر في هذا الصدد أنه سبق للاعبي شبيبة القبائل شن إضراب لنفس السبب منذ حوالي أربع أو خمسة مواسم.