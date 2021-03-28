أدانت اليوم، محكمة شرشال في تيبازة منظمو الهجرة غير الشرعية عبر البحر انطلاقا من شواطئ قوراية غربي تيبازة، من بينهم 11 شخصا من جنسية افريقية، بأحكام تراوحت بين سنتين حبس منها سنة موقوفة النفاذ وشهرين حبس غير نافذ بعد توقيفهم من طرف مصالح الشركة القضائية قوراية ليلة الأربعاء إلى الخميس الماضيين.

وأشار بيان لخلية الإعلام والاتصال بأمن ولاية تيبازة أنه وفي إطار مجهودات مصالح أمن ولاية تيبازة في محاربة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، واستغلالا لعنصر الاستعلام، تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية قوراية، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 13 شخص من بينهم 11 شخص من جنسيات إفريقية.

وأضاف البيان "تم خلال هذه العملية تم توقيف السالفي الذكر مع حجز قارب طوله 5.20 متر و محرك من نوع "ياماها "قوة 40 حصان".

وبعد توقيف المتهمين تم إنجاز ملف إجراءات قضائية ضدهم، و تقديمهم أمام نيابة محكمة شرشال، وبعد مثولهم الفوري أمام قاضي الحكم تم إدانة منظمي الرحلة المنحدرين من ولاية تيبازة بـ02 سنتين حبس منها سنة موقوفة النفاذ و غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، في حين تم الحكم على بقية الرعايا الأفارقة بشهرين حبس غير نافذ، يضيف البيان.

ب.سليم