أعلنت قوات الحماية المدنية عثورها على جثث جديدة لضحايا انهيار مبنى سكني شرقي العاصمة المصرية القاهرة مما رفع عدد الضحايا إلى 23 قتيل.

وأكد مصدر أمني أن عمليات البحث مستمرة حتى التأكد من عدم وجود أي ضحايا تحت أنقاض العقار المنهار.

وقال رئيس حي "جسر السويس" أمام النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها، إنه "تم تحرير مخالفة بشأن عقار جسر السويس في وقت سابق كما تم إبلاغ المحافظة وكنا

ننتظر البت في الطلب من المحافظة بشأنه".

واستنادا لمصادر أمنية، فإن مبنى سكني مكون من 10 طوابق ثلاثة منها تضم مخزنا ومصنعا للملابس انهار صباح أمس نتيجة انفجار وقع داخل المصنع.

وقال شهود عيان إن المبنى المنهار كان يوجد في داخله ما بين 100و 150 عاملا يحملون جنسيات مصرية وسودانية وسورية.

وقررت السلطات المصرية تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للمبنى المنهار لمعرفة مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.