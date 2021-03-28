أنهت قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة الشريعة بتبسة التحقيق في قضية تتعلق بحيازة ونقل بضاعة محظورة عن طريق التهريب، مع الحصول والشراء للمؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير شرعية.

وبحسب بيان صحفي لخلية الاتصال بأمن ولاية تبسة تسلمت "الخبر" نسخة منه فقد تم توقيف أربعة أشخاص أحدهم قاصر تتراوح أعمارهم بين 17 و32 سنة مع حجز كميات معتبرة من الشماريخ والمواد التبغية بالإضافة إلى 43 قرص مهلوس شديد التأثير من نوع اكستازيا.

فبعد قيام ذات المصلحة بدوريات رقابية أمنية على مستوى وسط مدينة الشريعة أين لفت انتباههم أثناء ذلك وجود مركبة نفعية مشبوهة والتي كان على متنها 4 أشخاص أحدهم قاصر، وعليه تم التقرب منها للتحقق من وثائقها وهوية ركابها وأثناء عملية تفتيشها عثر بصندوقها الخلفي على 82 وحدة من الشماريخ (فلومبو)، و4800 قرص فحم (خاص بالشيشة)، و680 علبة سجائر من أنواع مختلفة، بالإضافة إلى 2780 علبة شمة، كما ضبط لدى أحد الركاب 43 قرص مهلوس شديد التأثير من نوع اكستازيا، ليتم توقيف المشتبه فيهم وتحويلهم رفقة المحجوزات إلى مقر أمن الدائرة مع فتح تحقيق في القضية، وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المتورطين أمام العدالة لدى محكمة الشريعة التي أصدرت في حق 03 منهم، أمرا يقضي بالإيداع في حين أخلي القاصر سبيله.