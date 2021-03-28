ستشهد عديد أحياء مدينة ثنية الحد بولاية تيسمسيلت، غدا الإثنين تذبذبا في التموين بالماء الشروب جراء أشغال صيانة مبرمجة، حسبما أفادت به اليوم الأحد الوحدة الولائية للجزائرية للمياه.

وسيمس هذا التذبذب أحياء "26 مسكن" و"40 مسكن" و"83 مسكن" و"92 مسكن" و"180 مسكن" و"200 مسكن" وحي "المستشفى"، استنادا إلى ذات المصدر، الذي أرجع هذا التذبذب إلى أشغال تصليح عطب تقني مس محطة الضخ رقم 3 لسلسلة الإنتاج بسد "دردر" بولاية عين الدفلى.

وأشارت المصدر ذاته إلى أن عملية التموين بالماء الشروب على مستوى التجمعات السكنية المذكورة ستشهد "استقرارا" مباشرة بعد انتهاء أشغال صيانة هذه المحطة.