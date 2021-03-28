أكد مستشار رئيس الجمهورية، إبراهيم مراد، أنه تم إحصاء 13587 منطقة ظل يقطن فيها أكثر من 8 ملاين نسمة.

وأضاف مراد في حديث له للقناة الثانية للإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد أن "هذه الأرقام تحتم علينا الاعتناء بهذه المناطق وبسكانها في ظل الجزائر الجديدة، لذلك تم اقتراح 32700 مشروع لنهوض بهذه المناطق وهو ما يحتاج إلى 480 مليار دينار لتمويلها".

وأكد مستشار الرئيس أنه تم تمويل 14577 مشروع بمبلغ مالي يتجاوز 206 مليار دينار، وهو ما يمثل نسبة 43 بالمائة فقط من البرنامج الإجمالي.

وأشار مراد إلى أنه تم تخصيص مبالغ مالية معتبرة وجهت خصيصا إلى مناطق الظل، وهو ما سمح من إنجاز 8905 مشروع خلال سنة واحدة، أي 62 بالمائة من المشاريع التي تم تمويلها، بغلاف مالي يقدر بـ 99 مليار دينار، في انتظار استلام 2321 مشروع لا يزال في قيد الإنجاز، كاشفا أنه "خلال سنة 2021 سيتم الانطلاق في تجسيد 3351 مشروع جديد".

وقال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل "تم إنجاز 1323 كلم من الطرقات الجديدة، وإعادة تأهيل 2800 كلم، كما تم فتح مسالك ريفية بالمناطق الغابية بطول 884 كلم، كما تم إنجاز 2700 كلم من الشبكات المائية، مع إعادة تأهيل 495 كلم من الشبكات القديمة، وهو ما سمح بربط 173 ألف منزل".