عينت لجنة التحكيم في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، الحكم الجيبوتي سليمان أحمد جمعة لإدارة مباراة الجولة الثالثة بين فريق وفاق سطيف ونادي إينيمبا النيجيري ، المقررة يوم 4 أفريل الجاري بملعب" ألبا إينيمبا الدولي.

ونقلا عن الصفحة الرسمية للوفاق على الفايسبوك فإن اللقاء سيلعب بداية من الساعة الثانية زوالا ، برسم دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

أحمد جمعة سيكون مرفوقا بكل من ليبان عبد الرزاق أحمد و رشيد وايس بورالاه ، في حين سيكون محمود ناصر حسين محمود حكما رابعا، كما تم إسناد مهمة محافظ اللقاء الى الغامبي مرتان قوماز، أما المراقب العام فسيكون الغاني ألكسندر صاكي أشانت