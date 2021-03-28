تحديد حكم لقاء إينيمبا النيجيري- وفاق سطيف

رياضة
28 مارس 2021 () - شاهر.ع
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 عينت لجنة التحكيم في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، الحكم الجيبوتي سليمان أحمد جمعة لإدارة مباراة الجولة الثالثة بين فريق وفاق سطيف ونادي إينيمبا النيجيري ، المقررة يوم 4 أفريل الجاري بملعب" ألبا إينيمبا الدولي.

ونقلا عن الصفحة الرسمية للوفاق على الفايسبوك فإن اللقاء سيلعب بداية من الساعة الثانية زوالا ، برسم دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

أحمد جمعة سيكون مرفوقا بكل من ليبان عبد الرزاق أحمد و رشيد وايس بورالاه ، في حين سيكون محمود ناصر حسين محمود حكما رابعا، كما تم إسناد مهمة محافظ اللقاء الى الغامبي مرتان قوماز، أما المراقب العام فسيكون الغاني ألكسندر صاكي أشانت

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