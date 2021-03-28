حذّر علماء الصحة في البرازيل، من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا بالعالم .

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن دراسة حديثة أن ما يسمى بسلالة "P.1" التي اكتشفت للمرة الأولى في البرازيل، قادرة على نقل العدوى بنسبة تصل إلى 2.2 مرة وأكثر قدرة بنسبة 61 في المائة على إعادة إصابة الناس مقارنة بالمتحورات السابقة من فيروس كورونا المستجد.

وتعد سلالة P.1 مسؤولة الآن عن غالبية الإصابات الجديدة في البرازيل، حيث يقول العديد من الأطباء إنهم يرون فيروس كورونا يفتك بالمزيد من الشباب والأصحاء، مع تسجيل أعداد وفيات يومية تفوق 3 آلاف حالة في الأيام الماضية.

وحسب قناة الحرة الأمريكية، فإن حوالى 30 في المائة من الأشخاص الذين يموتون بسبب مضاعفات كوفيد-19 ،هم أقل من 60 عاما، مقارنة بحوالى 26 في المائة خلال ذروة تفشي الفيروس السابقة في البرازيل بين جوان وأوت .

وحذر باحثو الصحة العامة من أن هذه ليست أزمة البرازيل فقط، مشيرين إلى ما يقولون إنه تهاون واسع النطاق في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بشأن المخاطر الناجمة عن أميركا اللاتينية وغيرها من المناطق غير المحصنة في العالم.

وقال عالم الأوبئة بجامعة هارفارد، ويليام هاناج إن "هناك اندفاع للإعلان عن انتهاء الوباء، لكن الأمر ليس كذلك"، مردفا: "أخشى أن أفكر في ما سيحدث عندما يتمكن P.1 من الوصول إلى الأماكن التي قد يتأخر وصول التطعيم إليها". وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن سلالة P.1 البرازيلية موجودة حاليا في 20 دولة.