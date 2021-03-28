أشرفت وزيرة التكوين و التعليم المهنيين, هيام بن فريحة، اليوم الأحد بوهران على مراسم الدخول التكويني لدورة مارس 2021، الذي عرف توفير قرابة 350 ألف مقعدا بيداغوجيا على المستوى الوطني.

وقد أعطت الوزيرة إشارة انطلاق هذه الدورة على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني "الشهيد سعد محمد" بدائرة السانية وذلك بحضور السلطات الولائية.

ويقدر مجموع مقاعد التكوين المخصصة لهذا الدخول عبر الوطن بـ348.740 مقعدا بيداغوجيا، من بينهم 140.562 ضمن نمط التكوين عن طريق التمهين و 97.573 منصب في إطار التكوين الحضوري و 3.700 مقعد في التكوين عن بعد.

ويتوقع توفير خلال ذات الدخول 477 مقعد بيداغوجي للتكوين لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فيما يوفر القطاع كذلك 4.081 مقعد جديد للتكوين في الوسط الريفي و 23.293 مقعدا آخر لفائدة النساء الماكثات بالبيت وأزيد من 13.000 في مؤسسات التكوين الخاصة.