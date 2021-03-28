أعلنت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الأحد، عن الشروع في إيداع ملفات طلبات الرخص المتصلة بالتجهيزات الحساسة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة.

وأفاد بيان ذات المصالح عبر صفحته الرسمية في "فايسبوك"، أن القرار جاء تطبيقا لتعليمة وزير الداخلية المتضمنة بتبسيط الإجراءات الإدارية المتصلة بالنشاطات الاقتصادية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التجهيزات الحساسة وشركات الحراسة والمواد الحساسة والأسلحة والذخيرة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الشروع منذ بداية تاريخ 15 مارس إيداع ودراسة ملفات طلبات الرخص المتصلة بالتجهيزات الحساسة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة والأسلحة والذخيرة وكذا متعاملي التجهيزات الحساسة على مستوى مقر الولاية بمديرية التقنين، الشؤون العامة والمنزهات "مصلحة تنظيم العام" مكتب تنظيم الأسلحة والمواد المتفجرة المتواجد بمقر المجلس الشعبي لمدينة الجزائر.

وهذا مقابل وصل استلام قبل تحويلها إلى مصالح وزارة الداخلية لاستصدار رخص الاستغلال التي سوف يتم تبليغها للأمن من طرف مصالح الولاية، وفق المصدر.

ودعت ذات المصالح، المعنيين بالتقرب من المصلحة المهنية للحصول على المزيد من المعلومات.