يرى الروس أن أفضل سن لولادة طفلهم الأول هو 25 عاما للنساء و 28 عاما للرجال، وهذا وفقا لاستطلاع نشر على موقع "سوبر جوب" اليوم الأحد.

وحسب الاستبيان ، فإن 44 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنه من الأفضل للمرأة أن تنجب طفلها الأول في سن 19-24. ويعتقد 48 بالمائة من المستجيبين أنه يجب يكون عمر الأب لأول مرة بين 25 و 29 عاما.

وأجري الاستطلاع في الفترة من 11 إلى 23 فيفري وحضره 3000 شخص من جميع أنحاء البلاد. ومقارنة بعام 2010، من المرجح أن يجادل الروس بأن حل مشكلة الطفل الأول يجب أن يعتمد على القدرات المالية، وليس على العمر فقط، كما تشير الدراسة.

في نوفمبر من العام الماضي، قال 81 بالمائة من الروس، الذين شملهم الاستطلاع إن بإمكانهم وصف أنفسهم بأنهم يشعرون بالسعادة. ولم يتغير هذا الرقم خلال الأشهر التي عاشوها في الجائحة. وجاءت الإجابات "سعيد بالتأكيد" و "سعيد للغاية" بنسبة 31 بالمائة و50 بالمائة على التوالي.

في حين أن 16 بالمائة من المستجيبين لم يتمكنوا من وصف أنفسهم بالسعداء، و3 بالمائة وجدوا صعوبة في الإجابة.