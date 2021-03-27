بمبادرة من جمعية قدماء لاعبي فريق نجم البرواقية لكرة القدم، تم اليوم تنظيم مباراة تكريمية تخليدا لروح الفقيد خالي توفيق اللاعب و القائد السابق لفريق نجم البرواقية.



وقد شارك في التظاهرة التي احتضنها الملعب البلدي، العديد من الوجوه الرياضية القديمة للفريق الذين استحضروا روح الفقيد و خصاله الحميدة و الدور الكبير الذي لعبه في مسيرة فريق النجم الذي انضم اليه سنة1978 وحقق معه العديد من الالقاب، يأتي اهمها الصعود الى القسم الوطني الثاني، و دامت مسيرته 15سنة حمل خلالها الوان النجم ورفض الكثير من العروض، وقد توفي اللاعب السنة الماضية تاركا وراءه رصيدا ثريا.