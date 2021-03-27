تسعى إدارة نادي ريال مدريد الإسباني إلى تجهيز خطة لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تغييرات كبيرة في صفوف الفريق تفسح المجال أمام قدوم أبرز نجمين في كرة القدم حاليا، الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إرلينغ هالاند.



وبعد نتائج مخيبة لصفقات عام 2019 -التي تجاوزت قيمتها 300 مليون يورو- غاب ريال مدريد عن سوق الانتقالات في صيف 2020، بسبب تداعيات جائحة كورونا.



ومع اقتراب سوق الانتقالات المقبلة وضعت إدارة النادي الملكي خطة للتعاقد مع مبابي وهالاند في صفقتين تعيدان إلى الأذهان فترة صفقات "الغلاكتيكوس" التي جلبت أبرز نجوم الكرة للعب معا بقميص ريال مدريد.



ووفقا لتقديرات تقارير الصحافة الإسبانية فإن نادي ريال مدريد لا يعاني عجزا ماليا، على عكس أغلب الفرق الكبرى التي تأثرت بكورونا، ويملك هامش تحرك لإبرام صفقات ضخمة، وهو ما لا يتوفر لدى غريمه برشلونة المثقل بديون قاربت المليار يورو.