توفي خمسة أفراد من عائلة واحدة جراء إستنشاقهم لغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من مسخن الماء، ببلدية السانية في وهران.



و جاء في بيان الحماية المدنية " تدخلت اليوم الجمعة 27 مارس 2021 وحدة القطاع لعين البيضاء مدعومة ب #الوحدة الرئيسية للحماية المدنية في حدود الساعة 20 سا و 15 دقيقة على مستوى حي 200 مسكن إجتماعي بالطابق التاني لعمارة تتكون من 5 طوابق بعين البيضاء بلدية ودائرة السانيا من أجل حادث تمثل وللأسف الشديد في #وفاة خمسة أفراد من عائلة واحدة جراء إستنشاقهم لغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من مسخن الماء".



وحسب نفس المصدر فإن الضحايا كلهم من جنس أنثى، أعمارهم "الأم تبلغ من العمر حوالي 42 سنة، بناتها : 15 سنة، 13 سنة،08 سنوات، 03 سنوات" تم تحويلهم نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى وهران الجامعي.