دعا رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله الجزائريين الراغبين في أحداث تغيير حقيقي داخل المجتمع على كل الاصعدة إلى حسن اختيار ممثليهم من خلال التصويت المبني على معايير الصدق و الحق و المستوى العلمي و القبول المجتمعي التي تتوفر في المترشح لتشريعيات 12 جوان القادم.

و قال جاب الله خلال التجمع الشعبي الذي نظمه أمسية اليوم السبت بمكتبة محمد شريط بمدينة أفلو ولاية الأغواط انه حاول اختيار صفات مترشحيه للبرلمان بدقة من أجل أن يكونوا في مستوى تطلعات المواطنين قائلا امام المجلس التنفيذي لحزبه قد سحب استمارات الترشح و تم توزيعها على الولايات في انتظار صدور القرار النهائي من مجلس الشورى الأسبوع المقبل.

و اختتم جاب الله حديثه ان تقدم حزبه إلى البرلمانيات المقبلة هو قبل كل شيء إبراء للذمة أمام الله عز و جل و قال جاب الله أن الطريقة المثلى لترجمة تطلعات المواطنين على أرض الواقع هو الوصول إلى السلطة و سدة الحكم، و قال إن هذا يتأتى بطريقة مشروعة و قانونية من خلال الحصول على الاغلبية البرلمانية و التي تنتج عن طريق النجاح في الحصول على الأصوات.

و أضاف جاب الله انه حاليا لا مبرر للعزوف و التفرج في المشهد السياسي مؤكدا أنه من أراد إيصال أفكاره و تجسيد قناعاته على ارض الواقع فليتقدم إلى الانتخابات بمختلف انواعها بداية بالتشريعيات.

كما ثمن جاب الله مسألة إدراج القائمة المفتوحة ضمن قانون الانتخابات الجديد معتبرا ان هذه النقطة ستساهم في إيصال من يستحق إلى قبة البرلمان و مختلف المجالس الأخرى بدل العمل على دعم متصدر القائمة و ان لم يكن محل اجماع.