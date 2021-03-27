غاب اليوم السبت، اغلبية لاعبي فريق اولمبي المدية عن حصة الاستئناف المقررة بميدان ملعب امام الياس، واكد شريف حجار مدرب اولمبي المدية انه تفاجا لهذا الغياب.



واقتصر الحضور على ثلاثة عناصر فقط، مما اضطرنا الى الغاء الحصة قال حجار، مضيفا ان غياب اشباله هو احتجاج منهم على عدم تلقيهم لمستحقاتهم المالية، وعبر ابن مدينة عين تموشنت عن امله في ان تتوصل الادارة في ايجاد حل لهذا المشكل الذي من المنتظر انه سيؤثر على مشوار الفريق في مرحلة الاياب من البطولة التي ستكون صعبة على فريقه، مشيرا ان الازمة المالية كانت سببا في تعثرات الفريق وكانت سببا في ذهاب ياسين مدان صانع العاب الاولمبي وانضمامه لشبيبة القبائل ممن اعتبره خسارة كبيرة للفريق الذي يعتمد علي هذا اللاعب.