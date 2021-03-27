انطلقت، مساء اليوم السبت، فعاليات الأيام الوطنية للمسرح الملتزم في طبعتها الثانية، بقاعة أحمد حري سينما كسال سابقا بالبيض، من تنظيم جمعية "بودرقة" للمسرح بدعم من وزارة الثقافة و الفنون و تعاون مديرية الثقافة و الفنون لولاية البيض،و بحضور فنانين من مختلف ربوع الوطن و مؤطرين من عدد من دول العربية من اليمن و العراق.

و قد أفتتحت الأيام بعرض مونودراما لفرقة موزاييك من سيدي بلعباس، تحت عنوان "ميرا"، تروي عدة محطات من تاريخ الجزائر و تستحضر بقوة معاناة الجزائريات و الجزائريين، و بحضور ضيوف شرف على غرار الفنانين القديرين محمد أدار و حميد خيضر.

كما كرمت الفرقة المنظمة وجوه فنية محلية و وطنية على غرار الفنان خداوي رابح أحد القامات المسرحية بالبيض، و فرق وطنية أثبتت وجودها وطنيا و بحضور أساتذة في المسرح من بينهم يوسف هبة من اليمن و حسين كيلاني من سوريا.

و تعرف الأيام الوطنية للمسرح الملتزم بالبيض ورشات تكوينية في مختلف تخصصات المسرح و السينما، جلسات أدبية و تقديم إصدارات لروائيين و نقاشات العروض المسرحية و كذا حلقة الڤوال بقاعتي سينما كسال و دار الثقافة محمد بلخير.