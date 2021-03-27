البيض : انطلاق فعاليات الأيام الوطنية للمسرح الملتزم
انطلقت، مساء اليوم السبت، فعاليات الأيام الوطنية للمسرح الملتزم في طبعتها الثانية، بقاعة أحمد حري سينما كسال سابقا بالبيض، من تنظيم جمعية "بودرقة" للمسرح بدعم من وزارة الثقافة و الفنون و تعاون مديرية الثقافة و الفنون لولاية البيض،و بحضور فنانين من مختلف ربوع الوطن و مؤطرين من عدد من دول العربية من اليمن و العراق.
و قد أفتتحت الأيام بعرض مونودراما لفرقة موزاييك من سيدي بلعباس، تحت عنوان "ميرا"، تروي عدة محطات من تاريخ الجزائر و تستحضر بقوة معاناة الجزائريات و الجزائريين، و بحضور ضيوف شرف على غرار الفنانين القديرين محمد أدار و حميد خيضر.
كما كرمت الفرقة المنظمة وجوه فنية محلية و وطنية على غرار الفنان خداوي رابح أحد القامات المسرحية بالبيض، و فرق وطنية أثبتت وجودها وطنيا و بحضور أساتذة في المسرح من بينهم يوسف هبة من اليمن و حسين كيلاني من سوريا.
و تعرف الأيام الوطنية للمسرح الملتزم بالبيض ورشات تكوينية في مختلف تخصصات المسرح و السينما، جلسات أدبية و تقديم إصدارات لروائيين و نقاشات العروض المسرحية و كذا حلقة الڤوال بقاعتي سينما كسال و دار الثقافة محمد بلخير.