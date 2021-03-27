دق الحكم أديلايد علي محمد صومبي من جزر القمر، ناقوس الخطر، في بيت أبطال إفريقيا بشأن مستقبلهم في تصفيات مونديال قطر التي ستعطى إشارة انطلاقتها في شهر جوان المقبل، لأن ما حدث أول أمس في زامبيا، ما هو إلا مؤشر يوحي أن تسيد الميدان لا يعني بالضرورة تسيد واقع حال الكرة الإفريقية.

الظلم التحكيمي الذي كان عرضة له المنتخب الوطني أمام زامبيا أول أمس، ورغم الهوة الكبيرة بين مستوى "الخضر" وتشكيلة "الرصاصات النحاسية"، إلا أن الحكم حدد بنسبة كبيرة نتيجة المقابلة، معطيا بالمناسبة إشارات واضحة للتشكيلة الوطنية ولمهندس إنجازاتها جمال بلماضي، صورة واضحة لما ينتظر الجزائر مستقبلا، وهو ما تنبه له بلماضي الذي ثار بعد نهاية المقابلة على الحكم وعلى التحكيم الإفريقي بصفة عامة، داعيا الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، لحماية الجزائر مستقبلا.

وتيقنا من الرجل أن مشروعه الذي جاء من أجله إلى الجزائر، قد يذهب في مهب الريح، إذا تواصلت هذه المهازل التحكيمية مستقبلا، شدد بلماضي لهجته إزاء التحكيم الإفريقي، داعيا الجميع إلى احترام قواعد اللعب "النظيف"، لكن هيهات بين ما يريده بلماضي وحال الجزائر كرويا في الساحة الكروية القارية..

غياب الجزائر عن صناعة القرار في الكاف، بتغييب من مسؤوليها، ونقصد هنا القائمين على الكرة الجزائرية الذين غيبوا أنفسهم، قبل أن يتم تغييبهم من الخارج، ستكون عواقبه وخيمة على المنتخب الوطني، لأن في إفريقيا وللأسف الميدان ليس وفي العديد من المرات الفاصل في تحديد النتائج الفنية، وإنما أمور أخرى خارجة عن النطاق الرياضي، على الجزائر أن تتفطن لها قبل فوات الأوان.

الأفارقة لم يقصوا الجزائر من الطبخة، وإنما الجزائر نفسها بمسؤوليها هم الذين أقصوا أنفسهم، بتسييرهم الهاوي الذي أثبت مرة أخرى بعدهم كل البعد عن المستوى الاحترافي الذي وصل إليه المنتخب الوطني بفضل رجل لا يملك العصا السحرية، وإنما يملك إستراتيجية، مكنته من ترصيع النجمة الثانية في قميص المنتخب الوطني، على عكس المكتب الفدرالي الحالي الذي لم ينجح في أكثر من مناسبة الولوج إلى الهيئات الكروية القارية..

ولأن فاقد الشيء لا يعطيه، يبقى الخوف وكل الخوف ينتاب عشاق الكرة الجزائرية من تكرار سيناريو ما حدث أول أمس في زامبيا، عندما حدد الحكم نتيجة مباراة كانت ستنتهي لممثلنا بنتيجة عريضة، لولا الظلم التحكيمي.

وأمام هذه المعطيات المخيفة، على القائمين على السلطات العليا في البلاد، التحرك سريعا لوقف مثل هذه التجاوزات، حتى لا يتعرض "أكبر حزب سياسي" في الجزائر لـ"الحڤرة".