جددت تركيا استعداها لتقديم خبراتها والمساعدة في إعادة الملاحة عبر قناة السويس، خاصة و أن شركات التأمين تقدر تكلفة الحادث على الاقتصاد العالمي بين 6 و 10 مليارات دولار أسبوعيا. .



وأكد وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، اليوم السبت ، أن "وزارته مستعدة لتقديم المساعدة بكل الإمكانيات بما في ذلك مشاركة الخبرات والمعلومات في حال تلقت طلبا، من أجل إعادة تعويم السفينة الجانحة والملاحة في قناة السويس".



ولفت إلى أن الحادث "يؤثر على التجارة العالمية بأكملها"، مشددا على أنه في حال طالت فترة أعمال فتح القناة "فسيكون لها آثار طويلة الأمد" على الممر اللوجستي.



واعتبر الوزير التركي أن إعادة الملاحة لقناة السويس "باتت على رأس أولويات" جميع القطاعات البحرية.



من جهة أخرى قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن 321 سفينة في وضع الانتظار منذ جنوح السفينة صباح الثلاثاء، وذلك خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه عن تطورات جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية.